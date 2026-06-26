Euro Bölgesi enflasyon beklentileri mayıs ayında geriledi

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Euro Bölgesi genelinde hanehalkı enflasyon beklentileri mayıs ayında gerileme kaydetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından cuma günü yayımlanan anket verilerine göre, tüketicilerin gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentileri nisan ayındaki yüzde 4,0 seviyesinden mayısta yüzde 3,5'e düştü. Orta Doğu bölgesindeki gerilimin azalmasıyla düşüş gösteren enflasyon beklentileri, fiyat baskılarının kontrolsüz yükselişinden endişe eden merkez bankası yetkililerini kısmen rahatlattı. Euro Bölgesi üyesi 11 ülkede 19 bin yetişkin ile yapılan anket çalışması, ABD ile İran arasındaki çatışmaları sonlandıracak geçici anlaşma haberlerinden önce, 7 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tüketicilerin hanehalkı gelir artışı beklentileri nisan ayındaki yüzde 0,8 düzeyinden mayısta yüzde 1,0 seviyesine yükseldi. Gelirlerdeki hızlanma, İran savaşı nedeniyle yaşanan enerji şokunun ücret talepleri üzerinden kalıcı ikinci tur etkilere yol açmasından korkan faiz belirleyicileri adına önem taşıyor.

Enflasyon beklentileri faiz kararlarını doğrudan etkiliyor

Katılımcıların uzun vadeli enflasyon beklentileri ise mayıs döneminde herhangi bir değişim göstermedi. Tüketicilerin üç yıl sonrasına ait enflasyon beklentileri yüzde 2,9 seviyesinde kalırken, beş yıl sonrasına dair enflasyon beklentileri de yüzde 2,4 oranında sabit kaldı. Mevcut hanehalkı enflasyon beklentileri, savaşın başladığı şubat ayı öncesindeki yüzde 2,5'lik tabanın oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Enerji maliyetlerindeki hızlı artışı gerekçe gösteren ECB, bu ayın başlarında temel politika faiz oranını 25 baz puan yükseltme kararı aldı. Pantheon Macroeconomics Baş Euro Bölgesi Ekonomisti Claus Vistesen, güncel verilerin enflasyon beklentilerinin bankanın yüzde 2 seviyesindeki resmi hedefinden saptığına işaret ettiğini savundu.

Ekonomistler haziran ayı için iyimser seyir öngörüyor



Vistesen, anketin yaklaşık bir ay önce yapıldığını hatırlatarak petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin altına gerilediğini belirtti. Ekonomist, petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmenin haziran ayı anketindeki bir yıllık endekste yeni düşüşlere kapı aralayacağını öngörüyor.

Sıkı para politikasını savunan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, haftalık Alman Die Zeit gazetesine verdiği mülkiyette borçlanma maliyetlerini yukarı çekmeye devam edeceklerini açıkladı. Schnabel, enflasyon oranını yeniden yüzde 2 seviyesine indirmek amacıyla faiz oranlarını daha da artırmaları gerekeceğini bildirdi. LSEG tarafından sağlanan piyasa verileri, yatırımcıların cari yıl bitmeden önce bankadan en az bir faiz artırımı daha beklediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.