Euro Bölgesi PMI ekonomik daralmanın yavaşladığına işaret etti

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Euro Bölgesi özel sektör aktivitesi haziran ayında yavaşlayan bir ivmeyle de olsa daralmasını üst üste üçüncü aya taşıdı. S&P Global tarafından yayımlanan öncü Euro Bölgesi PMI verisi, mayıs ayındaki 48,5 seviyesinden haziran ayında 49,5 seviyesine tırmanarak üç aylık zirveyi test etti. Turizm ve eğlence talebindeki ılımlı toparlanma, yeni iş siparişlerindeki devam eden düşüşü tamamen telafi edemedi. Endeksin 50,0 eşiğinin altında kalması sektördeki küçülmenin sürdüğünü kesin bir şekilde gösteriyor.

S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, Avrupa ekonomisinin resesyondan kaçınacak direnci gösterdiğini ifade etti. Williamson, son Euro Bölgesi PMI okumasının ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla oranında değişim olmayacağına işaret ettiğini vurguladı. Reuters tarafından haziran ayı başında yayımlanan anket, Avrupa ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 oranında büyüyeceğini öngörüyordu. Yeni siparişler ile Euro Bölgesi PMI alt endeksleri haziran ayında arka arkaya dördüncü ayında geriledi.

Enflasyon baskısı ve faiz oranları

İmalat sektörü yeni siparişlerindeki marjinal toparlanma, hizmet talebindeki genel düşüşü dengelemek için yetersiz kaldı. Savaş kaynaklı enerji maliyeti artışlarının manşet enflasyonu yüzde 3 oranının üzerine itmesiyle Avrupa Merkez Bankası 11 Haziran tarihinde faiz oranlarını artırdı. Kurum, enflasyon oranını uzun vadeli yüzde 2 hedefine çekmeyi planlıyor. Düşük enerji fiyatlarının işletme maliyetlerine yansımasıyla girdi ve satış fiyatı enflasyonu haziran ayında belirgin ivme kaybetti.

Öncü hizmetler Euro Bölgesi PMI verisi mayıs ayındaki 47,7 seviyesinden 48,9 seviyesine tırmandı. Endeks üç aylık zirveyi görmesine rağmen daralma bölgesinden çıkamadı. Almanya son 18 ayın en sert iş aktivitesi düşüşünü kaydederken, Fransa özelindeki daralma hızı yavaşladı. Diğer bölge ülkeleri genel olarak ılımlı bir üretim büyümesi bildirdi.

Euro Bölgesi PMI verisinde istihdam tablosu ve imalat endeksi

Özel sektör son altı ayı yeni istihdam yaratmadan tamamladı. Toplam istihdam haziran ayında zayıf talebin etkisiyle hafifçe geriledi. Hizmet sektörü personel sayısını sınırlı bir şekilde artırdı fakat imalat sektörü maaş bordrolarını net olarak küçülttü. Öncü imalat Euro Bölgesi PMI verisi 51,6 seviyesinden 51,3 seviyesine inerek dört aylık dip noktayı gördü.

Fabrika üretimi, müşterilerin olası fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla stok oluşturmasıyla genişlemeye devam etti. Şirketler anket yanıtlarının çoğunu 17 Haziran tarihinde ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes mutabakatından önce sundu. İşletmelerin girdi maliyetleri, şubat ayında Orta Doğu coğrafyasında patlak veren savaşın hemen öncesinden bu yana en yavaş ivmeyle yükseldi. İşletme güveni nisan ayında kaydettiği 31 aylık dip seviyenin ardından üst üste ikinci ayında toparlandı ve Euro Bölgesi PMI beklentilerini iyileştirdi.