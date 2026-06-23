Komşuda yaz tatili hayal oldu: Ekonomi büyüdü, vatandaş hissetmedi

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Yunanistan ekonomisi son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alırken, ülkedeki vatandaşlar artan yaşam maliyetleri nedeniyle ekonomik toparlanmanın etkilerini günlük hayatlarında yeterince hissedemediklerini belirtiyor.

Avrupa Birliği verilerine göre ülke ekonomisi büyümeyi sürdürürken bütçe fazlası veriyor ve kamu borcunun milli gelire oranında da iyileşme yaşanıyor. Buna karşın yüksek enflasyon ve düşük ücretler, hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Yıllık ortalama gelirin yaklaşık 18 bin euro seviyesinde kaldığı ülkede, satın alma gücü bakımından Yunanistan Avrupa Birliği'nin son sıralarında bulunuyor. Ülkede yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranı da dikkat çekici seviyelerde seyrediyor.

Konut giderleri bütçeleri zorluyor

Uzmanlara göre ekonomik krizin ardından yıllarca yetersiz kalan konut yatırımları bugün kiralık konut arzını sınırlarken fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Son verilere göre Yunan haneleri gelirlerinin ortalama yüzde 35,5'ini konut giderlerine ayırıyor. Çok sayıda ailede bu oran yüzde 40'ın üzerine çıkıyor.

Çocuk sahibi olduktan sonra daha büyük bir eve taşınan öğretmen Vera Kalogera, uygun fiyatlı konut bulmanın giderek zorlaştığını belirterek, aylık 1.000 euronun altında bir ev bulmak için uzun süre arayış içinde kaldıklarını söyledi.

Ücret artışları enflasyona yenildi

Yunanistan'da asgari ücret son yıllarda yüzde 40'tan fazla yükselmesine rağmen aylık 920 euro seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık 2019-2024 döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 16'dan fazla artması, ücretlerdeki yükselişin etkisini büyük ölçüde sınırladı.

Ekonomistler, özellikle gıda, enerji ve konut fiyatlarındaki yükselişin vatandaşların harcanabilir gelirini azalttığını ve yaşam standartlarını aşağı çektiğini ifade ediyor.

Tatil artık birçok aile için lüks

Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle birçok Yunan ailesi yaz tatili planlarını ertelemek ya da daha kısa süreli tatillerle yetinmek zorunda kalıyor.

Çocukluğunda ailesiyle sık sık Yunan adalarında tatil yaptığını anlatan Kalogera, bugün aynı deneyimi yaşamanın mümkün olmadığını belirterek, "Eskiden yaz boyunca farklı adalara gider, dışarıda yemek yerdik. Şimdi ise dışarı çıkmayı bile sınırlandırmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Turizm gelirlerinin rekor seviyelere ulaşması da özellikle adalardaki kira ve hizmet fiyatlarını artırarak yerel halkın tatil bölgelerine erişimini zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor. Böylece ekonomik büyüme rakamları olumlu seyrederken, birçok Yunan vatandaşı günlük yaşamında artan maliyetlerle mücadele etmeye devam ediyor.