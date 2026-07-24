Euro Bölgesi'nde dört ay sonra bir ilk: Ekonomi yeniden büyüdü

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Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetleri gösteren bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 51,9 puana yükselerek dört ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti.

S&P Global, Euro Bölgesi'ne ilişkin temmuz ayı öncü PMI verilerini yayımladı. Veriler, imalat ve hizmet sektörlerindeki toparlanmanın bölge ekonomisine olumlu yansıdığını ortaya koydu.

Ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti

Haziran ayında 49,5 puan seviyesinde bulunan bileşik PMI, temmuzda 51,9 puana çıktı. Böylece Euro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetler, dört aylık aranın ardından yeniden büyüme kaydetti.

Üretimdeki yükselişe yeni siparişlerde görülen artış eşlik ederken istihdam seviyelerinde de toparlanma yaşandı. Enflasyonist baskılar ise bir miktar hafiflemesine rağmen yüksek seyrini sürdürdü.

Hizmetler sektöründe toparlanma

Euro Bölgesi'nde hizmetler PMI, haziran ayındaki 49,4 puandan temmuzda 51,6 puana yükseldi. Böylece hizmet sektöründeki faaliyet yeniden büyüme bölgesine geçti.

İmalat PMI da aynı dönemde 51,4 puandan 52 puana çıktı.

İmalat üretiminde 2022'den bu yana en güçlü artış

Euro Bölgesi imalat sanayisi üretim endeksi temmuzda 53 puana ulaştı. Bu sonuç, imalat üretiminde Mart 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü büyümeye işaret etti.