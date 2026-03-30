Euro Bölgesi'nde ekonomik güven martta düştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB’de ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,5 puan azalarak 96,7 puan oldu. Euro Bölgesi’nde de endeks aynı dönemde 1,6 puan düşüşle 96,6 puana geriledi.

Beklentiyle paralel geldi

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi’nde endeksin 96,5 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüşün büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güven azalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi martta eksi 12,3’ten eksi 16,3’e indi. AB’de şubatta eksi 11,8 seviyesindeki endeks, martta eksi 15,2’ye geriledi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisinin, Euro Bölgesi’ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini daha karamsar hale getirdiği belirtildi.