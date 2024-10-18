Euro Bölgesi'nin 2025 ekonomik büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 'Profesyonel Tahminciler Anket' katılımcıları gelecek yıl Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Üçüncü çeyreğe ilişkin anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyreğe ilişkin enflasyon tahmininde değişiklik olmazken, gelecek yıla ilişkin tahminde 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise yüzde 2’de kalarak değişmedi.

0,1 puan aşağı yönlü revizyon...

Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 0,7, yüzde 1,2 ve yüzde 1,4 oldu. Son ankette önceki ankete göre, 2025 büyüme tahmininde 0,1 puan aşağı yönlü revizyon görüldü.

ECB’nin açıklamasında söz konusu revizyonun başlıca nedeni olarak, bu yılın ikinci yarısında daha zayıf bir büyüme beklenmesi ve bunun da gelecek yıl frenleyici bir etki yapacak olması gösterildi. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,3’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri de 2024 ve 2025 yılları için yüzde 6,5 oldu. Ortalama işsizlik oranının 2026’da yüzde 6,4'e ineceği ve uzun dönemde bu seviyede kalacağı tahmin edildi.

Avrupa'da enflasyon artışı bekleniyor

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-3 Ekim'de yapılırken araştırmaya 56 profesyonel katıldı. Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor. ECB Yönetim Konseyi, Euro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.