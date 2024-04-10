Euro ve dolarda eşitlenme beklentisi

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bu sene Fed’den daha fazla faiz indireceğine yönelik beklentiler, Euro ile doların eşitleneceği beklentilerini artırıyor. Bank of New York Mellon ve Alman LBBW’nin de aralarında bulunduğu bankalar, Avrupa Merkez Bankası ile Fed’in faiz indirim patikasında farklılaşmasının Euro'da değer kaybına yol açacağına dair uyarıyor.

Bank of New York Mellon Kıdemli Stratejisti Geoffrey Yu, bu sene Euro ve Dolar paritesinin 1’e inebileceğini ve perşembe günü bankanın faiz indirme ihtimalini dışlamadığını söyledi.

Bloomberg anketine katılan stratejististlerden hiçbirinin baz senaryosunda paritede 1 tahmini bulunmuyor. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Avrupa’nın enerji paniğinin yaşandığı dönemde en son görülen seviyelere yaklaşık yüzde 8’lik düşüş gerektirecek. LBBW Kıdemli Ekonomisti Moritz Kraemer Fed’in faiz indirmediği ortamda AMB faiz indirirse paritenin hızlıca eşitleneceğini söyledi. Banka, 2025 yılında Euro'nun 1,01’e gerilemesini bekliyor.