Eximbank’tan ihracatçılara ilave 120 milyar liralık kredi

Birol BOZKURT

Türk Eximbank'ın Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

İhracatçıların her zaman yanında olan Türk Eximbank'ın yeni binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, yeni binaya geçişin 10 yıl içinde bankanın insan kaynağında yüzde 50'ye yakın bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Yeni faaliyetlerle ve büyümeyle, yeni insan kaynağı ihtiyacının da ortaya çıkacağını bildiren Bolat, binanın içinde yapılacak güzel faaliyetlerle, finansman imkanlarıyla da gücüne güç katacağını dile getirdi.

Sermayesini 7 ayda 3 defa artırdı

Türk Eximbank'ın 2023'te yaklaşık 42 milyar dolarlık destek sunduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti: "Bu yıl 50 milyar dolar destek sunması hedeflenmişti ama az önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Osman Çelik, belki planlamadan, belki bilerek bir müjde verdi; Eximbank'ın sermayesi temmuzdan bu yana 7 ay içinde üçüncü defa artırılmış oldu. Yani bugün biz iki müjdeyi birden yaşıyoruz; hem güzel ihtişamlı yeni genel müdürlük binasına geçiş hem de Eximbank'ın sermayesi 11,8 milyar lira artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu.

Bu 11,8 milyar liranın anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız ve Merkez Banka'mız ile sürekli bir uyum ve koordinasyon içinde ihracata daha fazla nasıl destek sağlayabiliriz, ihracatçılarımızın finansman imkanlarını, yeni pazar bulma imkanlarını nasıl artırabiliriz konusunda gayret ediyoruz. Niye bunu yapıyoruz?Daha fazla ihracat, daha fazla büyüme, istihdam demektir."

Kredilerin yüzde 85’i KOBİ’lere gidiyor

Bakan Bolat, ihracat rakamlarında gelinen noktaya işaret etti. Aylık 1 milyar dolar geçildiği için bayram edilen günlerden bugünlere gelindiğine dikkati çeken Bolat, "Artık günlük bir milyar dolar ihracat yapıyoruz, inşallah hedefimiz 2030'a kadar günlük 1,5 milyar dolarlık ortalama rakamları yakalamaktır.

Bunu da ihracatçılarımızla birlikte yapacağız" dedi. Eximbank'ın reeskont kredilerinin verilmesinde ana lokomotif görevi yaptığını belirten Bolat, 3 milyar liralık günlük reeskont kredi limitinin 2 milyar lirasını Eximbank'ın verdiğini söyledi. Bolat, "17 bine yakın şirket, yüzde 85'i KOBİ olmak üzere Eximbank kredilerinden yararlanabiliyor. Yani Eximbank kredileri üç, beş tane büyük gruba verilen bir kredi değil, yüzde 85'i KOBİ'lere veriliyor” şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşüm projeleri için 3,7 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Ticaret Bakanlığıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Türk Eximbank'ın sermaye yapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini azaltacak çalışmaları da sürdürdüğüne dikkati çeken Çelik, "Bu stratejik dönüşümün en önemli yönlerinden bir tanesi, ihracatçıların maliyetlerini azaltacak, teminat ihtiyaçlarını azaltacak şekilde bir çalışma içine girme noktasındaki gayretlerdir” dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de Ali Güney, sınırda karbon vergisi düzenlemesine de değinerek, bu kapsamda Eximbank'ta sürdürülebilirlik süreçlerini oluşturduklarını ve kredi tahsis politikalarının ana unsuru haline getirdiklerine dikkati çekti.

Güney, "İhracatçılarımızın yeşil dönüşümle ilgili yapmış olduğu projeleri desteklemek üzere yurt dışı sermaye piyasalarından ve uluslararası finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettik ve bu kaynağı da ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Bu sene içerisinde çok ciddi anlamda yeni kaynaklar, sürdürülebilir temalı yeni kaynakların arayışı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.