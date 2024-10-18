Eylül'de şirket kuruluşları yavaşladı, kapanışlar arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eylül 2024 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde Eylül ayında toplam 10 bin 491 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısında yüzde 10,5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,4 ve kooperatif sayısında yüzde 18,1'lik bir artışı işaret ediyor.

Kapanan şirket sayısı yükseldi

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19,4, kooperatif sayısı yüzde 6,6 oranında artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 0,2 oranında azaldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kurulan şirket sayısı yüzde 6,7, kooperatif sayısı yüzde 15,7 düşüş gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,6 oranında artış gösterdi.

Sektörel dağılım ve şirket tipleri

Eylülde kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,5'ini limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler ve yüzde 2,4'ünü kooperatifler oluşturdu. En fazla şirket ve kooperatif İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuruldu. Ticaret, inşaat ve imalat sektörü ise en fazla şirket kurulan sektörler oldu.

Kapanan şirketler arasında da ticaret, imalat ve inşaat sektörü öne çıktı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerde ise en fazla toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yer aldı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Eylül 2024'te 658 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin çoğu Türkiye, İran ve Almanya ortaklı olup, belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. Kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 74,5'ini yabancı ortak payları oluşturdu.

2024 yılı ilk 9 ayında şirket kuruluşları

2024'ün Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 81 bin 904 şirket kuruldu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 23,1 artışla 18 bin 790'a yükseldi.