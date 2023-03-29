EYT'liler bu tarihe dikkat: Zaman azalıyor!

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "EYT'li vatandaşlarımızın çoğu başvurularını tamamladı bir kısmı maalesef son günlere bıraktı. Biz hep uyarılarda bulunmuştuk. Eğer bu ay sonu itibarıyla emeklilik başvurusunda bulunurlarsa nisan başı itibarıyla emekli maaşı almaya hak edecekler.

"E-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor"

Eğer 1 Nisan'da başvuru yaparlarsa 1 Mayıs itibarıyla maaşı hak edebilecekler. Bu nedenle vatandaşların bir an evvel emeklilik başvurusu için e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Burada başvururlarken de daha önceden daha fazla promosyon verecek banka ile anlaşmaları gerekiyor. Promosyonlarını alacakları bankaları seçerek emeklilik işlemlerini sonlandırabilirler.

Kimler bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak?

1 Nisan itibarıyla maaş almaları şundan dolayı önemli. Eğer 1 Nisan itibarıyla maaş alırlarsa bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Bayram ikramiyesinin alınabilmesinin ön şartı o ay içerisinde emekli maaşı alabilmektir.

"3 gün o yüzden ellerini çabuk tutsunlar"

EYT'li vatandaşlarımız hem bayram ikramiyesi 2 bin TL, en düşük emekli maaşı olarak 7500 TL ve banka promosyonunu toplu bir şekilde 5 ile 15 bin TL arasında alacaklar. Hem de kıdem tazminatı alacaklar. Nisan ayı içerisinde gerçekten katmerli bir kazançları var. Son 3 gün o yüzden ellerini çabuk tutsunlar. Mutlak suretle başvurularını yapsınlar.

"E-Devlet üzerinden başvuru yapın"

Yoğunluk bekliyoruz. EYT açıklandığı andan itibaren SGK merkezlerinde yoğunluk var. Yine çağrımız olsun fiziki olarak başvuru yapmayın, e-Devlet üzerinden yapın. E-Devlet üzerinden yapılırsa burada barkodlu bir çıktı veriliyor.

Bayram ikramiyeleri

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a sevk edilecek. Bu hafta içerisinde görüşülmesini ve bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.

"Ara zam yapmaktan kaçınmayacağız"

Asgari ücrete ara zamla alakalı sene sonu itibarıyla yüzde 54'lük rekor zam yapılmıştı. Geçen yıla göre yüzde 100'lük bir zam var, dolar bazında da tarihi zam olarak bunu söylemiştik. Yine asgari ücrete ara zam konuşuluyor. Ancak sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse asgari ücrete ara zam yapmaktan kaçınmayacağız" demişti. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zam yapılacağını düşünmüyorum" demişti.