EYT’lilere bir maaş da bankalardan

Birol BOZKURT

EYT’nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların iştahını yeniden kabarttı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için de hazırlıklara başladı.

Bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar dillendirilmeye başlandı.

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

Bankalar ayrıca prim ödemesi yapacak emekli adaylarına 1.78 faiz oranıyla EYT kredisi veriyor. Nisanda ilk maaşını alacak yeni emekli bir maaş da bankadan promosyon olarak alırken Ramazan Bayramı nedeniyle 1100 TL ikramiye alacak. Böylece bir EYT’lini emekliliğin ilk ayında eline 15 ila 30 bin lira arasında bir para alacak.

Bankaların promosyon yarışı başladı

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli banka promosyonu kampanyası yarışına birçok banka katılıyor. Bankaların Mevcut kampanyalarını güncellemesi bekleniyor. İşte EYT emekli maaş promosyonu veren bankalar ve ödemeleri.

Bankalar EYT için kredi kampanyalarına başladı

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine %1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise 8.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Garanti Bankası da EYT kredisi duyuran bankalar arasında. Banka tarafından yapılan açıklama SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.

Garanti Bankası EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL oluyor. Kredilerde 50 bin TL’ye kadar olan seçeneklerde yüzde 2,54, 75 bin liraya kadar olan kredide faiz yüzde 1,91, 100 bin liraya kadar olan kredilerde faiz oranı %1,89 olarak belirlendi.