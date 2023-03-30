EYT’lilerin ilk maaşı gecikecek mi?
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT’lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
Bu yıl emeklilik dilekçesi vermesi beklenen 2.2 milyona yakın EYT'liden mart ayında başvuru yapanlar nisanda maaş almayı bekliyor.
Sözcü Gazetesi'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verdi.
Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.
Elitaş, şöyle konuştu:
“1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'liler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etmelerine rağmen hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikramiyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müracaat etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.”