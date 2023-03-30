EYT’lilerin ilk maaşı gecikecek mi?

Bu yıl emeklilik dilekçesi vermesi beklenen 2.2 milyona yakın EYT'liden mart ayında başvuru yapanlar nisanda maaş almayı bekliyor.

Sözcü Gazetesi'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verdi.

Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.

Elitaş, şöyle konuştu:

“1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li­ler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etme­lerine rağmen hem Rama­zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana­caklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra­miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.”