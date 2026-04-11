FAA oyun oynayanları işe alacak: Siz de hava trafik kontrolörü olabilirsiniz

ABD’de hava trafik kontrolörü açığı büyürken, yetkililer çözümü alışılmışın dışında bir yerde arıyor. FAA, başlattığı yeni kampanyayla video oyunlarında başarılı olan gençleri bu kritik mesleğe yönlendirmeyi amaçlıyor.

“Zaten bu iş için hazırlanıyordunuz” mesajı

Yeni reklam kampanyasında oyun oynayan gençler ile kontrol kulelerinde çalışan personeller arasında benzerlik kuruluyor. “Zaten bunun için hazırlanıyordunuz” sloganıyla verilen mesaj, hızlı karar alma ve refleks becerilerine dikkat çekiyor.

Yüksek maaş ve cazip kariyer

Kampanyada hava trafik kontrolörlerinin üç yıl sonunda yıllık 155 bin dolara ulaşan maaşına da vurgu yapılıyor. Bu durum, mesleği gençler için daha cazip hale getiriyor.

Personel açığı büyüyor

ABD’de uzun süredir devam eden kontrolör eksikliğinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. FAA verilerine göre sistem, ideal seviyenin binlerce personel altında çalışıyor.

Güvenlik açısından kritik rol

Hava trafik kontrolörleri, uçakların güvenli iniş ve kalkışını sağlamak için kritik bir görev üstleniyor. Bu meslek, yüksek dikkat, teknik bilgi ve stres altında hızlı karar verebilme yeteneği gerektiriyor.

Sendikalardan destek geldi

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği de bu yeni işe alım stratejisine destek verdi. Ancak mesleğin yüksek standartlarının korunması gerektiği vurgulandı.