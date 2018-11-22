Faiz dışı açık ekim sonu itibariyle 36.7 milyar TL oldu
Bir defalık ve düzenli olmayan kamu gelirlerinin dışlanarak hesaplandığı 'program tanımlı faiz dışı fazla/açık' ekim ayı sonu itibariyle 36 milyar 728 milyon TL seviyesine ulaşarak 2004’ten bu yana ulaşılan en yüksek açık seviyesi oldu.
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