Faiz kararı sonrası kritik soru: Fed bu yıl faiz indirir mi?

ABD Merkez Bankası (FED) dün akşam 21.00’da faiz kararını açıkladı ve faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu oran 23 yılın en yüksek seviyesi.

FED Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada, ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.

Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamalarını uzman isimler yorumladı.

BloombergHT'nin haberine göre; DoubleLine Capital’in kurucusu Jeffrey Gundlach 2024 için baz senaryosunda bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

CNBC’ye konuşan Gundlach, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına gerek olmadan enflasyonun düşmesini umduğunu öne sürerken enflasyonda ilerleme eksikliğini bir geçiş dönemi olarak görmenin zor olduğunu belirtti.

Gundlach istikrarlı istihdam verileri göz önüne aldındığında ABD’nin resesyona girmesi konusunda şüpheci olduğunu söyledi.

Faizler yeterince kısıtlı mı?

Citadel Securities’ten Michael de Pass ise Powell’ın faiz artırımı için çıtanın oldukça yüksek olduğunu açıkça belirttiğine dikkat çekti. De Pass “Nihayetinde faizlerin seviyesini kısıtlayıcı olarak görüyorlar, bu inkar edilemez. Şimdi sorulması gereken sorular, yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı ve bunun ekonomiye yansımasının ne kadar süreceği olacak” diye konuştu.

Stuart Kaiser öncülüğündeki Citigroup stratejistleri yayımladıkları notta "Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasayı sağlam büyüme, yapışkan enflasyon ve bu yıl gerçekleşebilecek bir faiz indirimini içeren baz senaryosundan fazla uzaklaştırmama niyetini gösterdi” diye yazdı.