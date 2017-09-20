Fakıbaba'ya TGDF ziyareti

20 Eylül 2017

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, beraberinde federasyon üyesi derneklerin başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret etti. Ziyaretteki görüşmede Fakıbaba'ya gıda sektörünün gündemindeki konular aktarıldı.

TGDF Başkanı Kopuz ve dernek başkanlarının, sektörde faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşanan sıkıntıları tek tek anlattıkları görüşmede, iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimine etkileri, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, 2 Ekim 2017 tarihine ertelenen Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) uygulanabilir olmadığı için yürürlükten kaldırılması, ESK’nın çiğ süt arzında düşüş yaşanan dönemlerde müdahale alımlarını durdurması gerektiği dile getirildi.



Kopuz, şekerli mamul sanayinin istenilen fiyat ve kalitede süt tozu bulamadığını, bunun da sektörün üretim ve ihracatını sekteye uğrattığını kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, görüşmede üretimin altını çizerek, "üretici, sanayici ve tüketicinin, kısaca herkesin kazanacağı, mutlu olacağı bir sistemi ortaya koymak istediklerini söyledi. Bugüne kadar STK’larla diyaloğunun hep çok iyi olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirten Fakıbaba, “Sizler Türkiye’ye hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Bizler de hizmet etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz adına nasıl ortak paydalarda buluşabiliriz, ona bakmamız lazım” dedi.

Görüşme çıkışında açıklamalarda bulunan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz şunları kaydetti:

“Yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı sektör olarak ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dedik. Ziyarette sektörün genel ana arterlerindeki konuları da kendisine iletme fırsatı bulduk. Türk gıda içecek Sanayi için sürdürülebilir iletişim konusunda ortak paydalarda buluştuk. Önümüzdeki günlerde sektörü kategori bazında yayarak, ilgili sektörün önünde bekleyen acil konuların çözümü konusunda ortak iradeyi koyduk.



Sivil Toplum Kuruluşları (STK) sektörü temsil eder. Devlet ve STK iş birliği olduğu sürece, Türk Gıda ve İçecek Sanayi daha iyi yerlere gelecektir. Sayın Bakanla, TGDF Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu olarak bu iradeyi net bir şekilde ortaya koymuş olduk.”



Görüşmede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın da hazır bulundu.