FAO'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin kritik uyarı: Küresel gıda krizi kapıda

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel tarım ve gıda sistemi üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kurum, boğazın kapanmasının yalnızca geçici bir taşımacılık sorunu olmadığını, bunun "sistemik bir tarım-gıda şoku"na dönüşebileceğini belirtti.

FAO, mevcut koşulların devam etmesi halinde önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde küresel ölçekte ciddi bir gıda fiyat krizinin ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

"Önleyici adımlar için zaman daralıyor"

Çarşamba günü yayımlanan değerlendirmede, hükümetler, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektörün hızlı şekilde koordinasyon sağlaması gerektiği vurgulandı.

FAO, alternatif ticaret rotalarının oluşturulması, ihracat kısıtlamalarından kaçınılması, insani yardım akışlarının korunması ve yükselen taşımacılık maliyetlerine karşı tampon mekanizmaların devreye alınması çağrısında bulundu.

Enerji maliyetleri gıda fiyatlarını etkiliyor

FAO Başekonomisti Máximo Torero, yayımlanan podcast programında ülkelerin mevcut darboğaza karşı dayanıklılık kapasitesini artırması gerektiğini söyledi.

Torero, alınacak önlemlerin potansiyel ekonomik etkileri sınırlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin, yükselen enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle nisanda üst üste üçüncü ay artış gösterdiği belirtildi.

Alternatif ticaret yolları önerildi

FAO kısa vadede ticaretin alternatif kara ve deniz rotalarına yönlendirilmesini önerirken, özellikle enerji, gübre ve tarımsal girdilere yönelik ihracat kısıtlamalarından kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

Kuruluş ayrıca gıda yardımlarının ticari kısıtlamalardan muaf tutulması gerektiğini kaydetti.

El Nino uyarısı

Orta vadeli öneriler kapsamında ise hasat dönemlerine uygun acil kredi hatlarının devreye alınması, dijital çiftçi kayıt sistemlerinin yaygınlaştırılması ve 2022'de oluşturulan gıda şoku finansman mekanizmasının yeniden aktif hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.

FAO, El Nino hava olayının devreye girmesiyle birlikte kuraklık ve yağış düzenlerindeki bozulmaların krizi daha da derinleştirebileceği uyarısını da yaptı.