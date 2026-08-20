Fast food devinde küçülme devam ediyor: 300’den fazla restoran kapandı

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Dünyanın en bilinen fast food zincirlerinden KFC'nin ABD'deki restoran ağında dikkat çeken bir küçülme yaşandı. Local Falcon tarafından yapılan analize göre şirket, Temmuz 2025-Temmuz 2026 döneminde ülke genelinde 312 restoranını kalıcı olarak kapattı. Kapanışların en yoğun yaşandığı eyalet ise California oldu.

Bir yılda 312 restoran kapandı

Arama görünürlüğü platformu Local Falcon'ın analizine göre KFC'nin ABD'deki restoran sayısı bir yıllık dönemde yüzde 7,6 azaldı.

Araştırmada şirketin resmi internet sitesindeki mağaza bulucu verileri Temmuz 2025 ve Temmuz 2026 dönemleri için karşılaştırıldı. İnternet sitesinde 404 hatası veren restoranların durumları Google Maps üzerinden de kontrol edilerek kalıcı olarak kapandıkları doğrulandı.

En fazla kapanış California'da

KFC, söz konusu dönemde yalnızca California'da 44 restoranını kapattı. Böylece eyalet, ülkede en fazla KFC kapanışının yaşandığı bölge oldu.

California'yı 34 restoranın kapandığı Texas ve 18 restoranın kapandığı Ohio takip etti.

Oransal olarak en sert düşüş ise Kansas'ta gerçekleşti. Eyaletteki 38 KFC restoranından 8'i faaliyetlerine kalıcı olarak son verdi.

Kapanışlara rağmen California, 376 restoranla ABD'de en fazla KFC şubesinin bulunduğu eyalet olmayı sürdürüyor. Texas'ta 287, Florida'da ise 268 restoran bulunuyor.

Küresel tarafta büyüme sürüyor

ABD'deki kapanışlara karşın KFC'nin ana şirketi Yum! Brands'ın küresel büyümesi devam ediyor. Şirket, temmuz ayında açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında restoran sayısında yüzde 7'lik büyüme bildirdi.

KFC, yılın yalnızca ilk çeyreğinde 55 ülkede toplam 660 yeni restoran açtı. Local Falcon'ın Google değerlendirmelerini temel alan çalışmasında KFC'nin müşteri puanları da dikkat çekti. Zincirin ABD'de değerlendirilen 2 bin 885 restoranındaki ortalama puanı 5 üzerinden 3,42 olarak hesaplandı.

Böylece KFC, araştırmaya dahil edilen büyük tavuk restoranı zincirleri arasında en düşük ortalamaya sahip marka oldu. Chick-fil-A 4,30 puanla ilk sırada yer alırken, Raising Cane's 4,29 puanla onu takip etti.

KFC, restoran kapanışlarının yaşandığı dönemde menüsünde de değişikliklere gitti. Şirket temmuz ayında, ilk kez 1990'lı yıllarda piyasaya sürdüğü ve 2023'te menüden kaldırdığı popüler popcorn chicken nuggets ürününü sınırlı süreyle yeniden satışa çıkardı.