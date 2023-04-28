FDIC: Signature Bank'ın iflasının temel nedeni kötü yönetimdi

FDIC, Signature Bank'ın iflasına ilişkin denetim raporunu yayımladı.Raporda, Signature Bank'ın iflasının temel nedenin "kötü yönetim" olduğu aktarıldı.

Signature Bank yönetiminin, bankanın boyutuna, karmaşıklığına ve risk profiline uygun yeterli risk yönetimi uygulamaları geliştirmeden ve izlemeden hızlı ve kontrolsüzce büyüdüğüne işaret edilen raporda, banka yönetiminin, iyi kurumsal yönetişim uygulamalarına öncelik vermediği, FDIC denetleyicilerinin endişelerini her zaman dikkate almadığı ve denetim tavsiyelerini ele alırken her zaman duyarlı davranmadığı kaydedildi.

Raporda, Signature Bank'ın hızlı büyümesini, temel likidite risk yönetimi uygulamalarını ve kontrollerini izlemeden, sigortasız mevduatlara aşırı güvenerek finanse ettiği ve kripto endüstrisi mevduatlarıyla ilişkisinin riskini anlayamadığı belirtildi.

FDIC'in denetiminde personel sıkıntısı yaşandı

FDIC'in, Signature Bank'ı denetlemesiyle ilgili olarak da raporda, bir dizi incelemenin gerçekleştirildiği, denetim eylemlerinin daha erken hızlandırılabileceği, inceleme çalışmalarının zamanında yapılabileceği ve banka yönetimiyle iletişimin daha etkili olabileceği ifade edildi.

Raporda, FDIC'in, denetim personeliyle ilgili kaynak sorunları da yaşadığı, bunun Signature Bank'a yönelik incelemelerin zamanlamasını ve kalitesini etkilediği dile getirildi.

Kurumun raporunda, 2020'den bu yana FDIC'in New York bölgesindeki denetim kadrosundaki pozisyonların ortalama yüzde 40'ının boş olduğu veya geçici çalışanlarla doldurulduğu vurgulandı. FDIC, 12 Mart'ta, New York merkezli Signature Bank'a kayyum atamıştı.