Fed başkanlarından faiz indirimine destek, istihdam yavaşlamasına tenkit

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ABD’de işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin uzun vadeli eğiliminin, Fed’in para politikasını yakında ve önümüzdeki yıl boyunca istikrarlı bir şekilde gevşetmesini haklı çıkardığını söyledi.

Bloomberg'ün haberine göre; MarketWatch’a verdiği özel röportajda Goolsbee, enflasyonun “çok kayda değer” bir şekilde hız kestiğini, işsizlik oranının ise bundan daha da hızlı yükseldiğini belirtti.

Verilerin enflasyon tarafında daha olumlu, işsizlik tarafında daha olumsuz geldiğine işaret eden Goolsbee, patikanın sadece yakın tarihlerde faizlerin ineceğine değil, ancak gelecek 12 ay boyunca birden fazla faiz indirimine işaret ettiğini öngördü.

'Ne kadar hızlı ineceğiz, bilinmiyor'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de temmuz ayı istihdam raporunun işgücü piyasasında bir zayıflama işareti olduğunu düşünmediğini, ancak daha fazla yavaşlamanın “hoş karşılanmayacağını” söyledi. “Bu sıkılaştırma döngüsü sona erdi ve yakında gevşemeye geçecek” diyen Daly, “Şimdi, ne kadar hızlı inebileceğimiz bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Hedge fonu milyarderi John Paulson ise Fed’in gevşeme döngüsünü başlatmak için çok fazla beklediğini söyledi ve faizleri 2025 sonuna kadar yüzde 2,5’e kadar düşüreceğini tahmin etti.