Fed bu yıl faiz indirecek mi? Son açıklama Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten: Hâlâ inancım var

Fed Mayıs ayındaki son toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ise piyasaların yanıtını merakla beklediği bir soru. Fed'in 12 Haziran'daki toplantıda faizi indirmesine yönelik bir beklenti yok.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, son faiz kararı sonrası konuşmuş ve faiz oranlarını düşürmeye başlamak için enflasyonun düştüğüne dair ihtiyaç duyulan güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etmişti.

Son olarak Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın hedefine geri dönmesinin muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini söylemişti. Ancak Collins politika yapıcıların faiz oranlarını normalleştirmeye başlamak için çok uzun süre beklememeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Faiz indirimi yolunda gidiyor

Fed’in faiz tutumuyla ilgili son değerlendirme Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’ten geldi. Raphael Bostic, Reuters’a verdiği mülakatta, ABD’de para politikasının gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da, Fed’in muhtemelen bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Bostic, fiyat artışlarının hızının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, bu yıl faiz oranlarının düşürülebileceğine dair hâlâ inancının olduğunu belirtti.

Bostic ekonomideki yavaşlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim bakış açım, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesi için bir miktar yavaşlama görmeniz gerekeceğini söylüyor” dedi.