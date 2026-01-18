Fed endişesi ve jeopolitik gerilimler altın ile gümüşü rekora taşıdı

Emtia piyasalarında tamamlanan hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Altın ve gümüş rekor tazeledi

Değerli metaller, jeopolitik gerilimler ve Fed'e dair endişelerin etkisiyle haftayı pozitif tamamladı. Altın ve gümüş, küresel belirsizlik ortamında artan güvenli liman talebiyle rekor tazeledi.

Altının ons fiyatı hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Tamamlanan haftada en düşük 4.513,12 dolara kadar gerileyen altının onsu, en yüksek 4.642,95 doları görerek rekor tazeledi ve haftayı 4.595,72 dolardan tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel olarak jeopolitik ve siyasi endişelerin etkisiyle değer kazanırken, bireysel yatırımcılardan gelen talebin güçlü seyretmesi fiyatları destekledi. Sanayi metali özelliği nedeniyle oluşan fiziki talebin de katkısıyla 93,65 dolarla rekor tazeleyen gümüşün ons fiyatı, haftayı 90,09 dolardan tamamladı.

Gümüş en fazla ilgi gören emtia oldu

Vanda Research'ün yayımladığı rapora göre, bireysel yatırımcıların hızlanan gümüş alımlarıyla gümüş, emtia piyasalarında yoğun ilgi gören ve pozisyonların en fazla biriktiği işlem haline geldi.

Değerli metallerden platin ve paladyum da altın ve gümüşteki yükselişe paralel haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde, ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 12,8, platinde yüzde 2,9, altında yüzde 1,9 ve paladyumda yüzde 0,8 değer kazandı.

Baz metaller karışık seyretti

Baz metaller tamamlanan haftada karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağında stratejik metallere yönelik tarifelere ilişkin haber akışı yer aldı.

Trump'ın bazı stratejik metallere yönelik beklenen gümrük vergilerini uygulamaması ve dolar endeksinin değerlenmesi, baz metallerde kar satışlarını artırdı.

Trump yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri, lityum ve diğer kritik minerallere gümrük vergisi uygulamama kararı aldığını ve bunun yerine yönetiminin uluslararası ticaret ortaklarından tedarik arayışına girmesi talimatını verdiğini söyledi.

Bakır fiyatları tamamlanan haftada küresel arz endişeleriyle rekor seviyelere yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın tonu 13.407 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Fiyatlar, ABD'nin gümrük tarifesi planlarını ertelemesi ve doların güçlenmesiyle rekor sonrası kazançlarını törpüledi.

ABD yönetiminin stratejik metallere yönelik tarife baskısını hafifletmesi, bakır piyasasında risk primini ve fiyatları azalttı. Enerji dönüşümüne yönelik talep ile maden arzındaki kısıtların etkisiyle bakır rekor tazelerken, çinko fiyatları da üç yılın zirvesini gördü.

Nikel, dünyanın en büyük üreticisi Endonezya'nın ihracat kotalarını azaltabileceğine yönelik sinyallerle yükselişini sürdürerek 19 ayın en yüksek seviyelerini test etti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında çinkoda yüzde 1,7 nikelde yüzde 0,7 değer kazanırken, alüminyumda yüzde 0,2, kurşunda yüzde 0,3 ve bakırda yüzde 0,6 değer kaybetti.