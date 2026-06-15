Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Dünyanın gözü Amerikan Merkez Bankası'nda... Fed'in açıklayacağı karar ülke merkez bankalarını, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde... Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Küresel piyasalar bu hafta Fed'e odaklandı. Fed'in alacağı her karar dolar, altın, borsayı etkiliyor. Özellikle yatırımcılar kararın tarihini öğrenmeye çalışırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Amerikan Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Haziran ayı Fed faiz kararı 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 15 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla yüzde 97.4 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ