Fed faiz kararı ne zaman? ABD faiz indirecek mi?

ABD'de yıllık enflasyon beklentilerin çok altında geldi. Piyasaya olumlu etki yapan bu veriler sonrası Fed toplantı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Karara haftalar var fakat yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Bugünkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 19.8 şeklinde...