Fed faiz kararı ne zaman? Amerika'da faizler düşecek mi?

Fed ocak ayında faizleri sabit tutarken bu ay toplantı olup olmayacağı sıkça araştırılıyor. Yıllık enflasyonun 2.4 gelmesi piyasada heyecan yaratırken Fed'in bu veri sonrası nasıl bir adım atacağı tartışılıyor. Sıkça gelen sorulardan biri "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 17 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 92.4 oranında sabit kalacak.