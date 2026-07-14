Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi?

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Bugün ABD enflasyon rakamları açıklandı. Piyasa beklentisi yıllık yüzde 3.8'di ve gerçekleşen oran yüzde 3.5 oldu. Şimdi dünya Fed'e odaklanmış durumda... Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklenti altı gelmesi yüz güldürürken özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

14 Temmuz 2026 Salı günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 14.ü'ü 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 85,6'sı ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.