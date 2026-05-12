Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi geldi. Nisan enflasyonu aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık enflasyon ise beklentilerin üzerinde yüzde 3,8 oldu. Bu veriler sonrası Fed'in atacağı adım için bekleyiş başladı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Piyasalar 12 Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 99.4 faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.