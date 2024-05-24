Fed Haziran'da faiz düşerecek mi? Faiz indirimi ne zaman? Atlanta Fed Başkanı Bostic ipucu verdi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Mayıs ayındaki son toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmıştı.

Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ise piyasaların yanıtını merakla beklediği bir soru. Fed'in 12 Haziran'daki toplantıda faizi indirmesine yönelik bir beklenti bulunmuyor.

'Fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı sürüyor'

Konuya ilişkin Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’ten bir açıklama geldi. Bostic dün Stanford Üniversitesi'nden öğrencilerle bir araya geldi.

İşletme Fakültesi öğrencilerine hitap eden Bostic, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için daha uzun süre beklemesi gerekebileceğini ifade ederken gerekçesini şöyle açıkladı:

* Çünkü Nisan ayındaki biraz daha yavaş enflasyon verisine rağmen fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor.

Bostic konuşmasında, "Enflasyonun hedefimize dönmesi konusunda endişe noktasını aşamadık" dedi.

Ekonomide fazla enerji

Raphael Bostic işgücü piyasasında ise çok az sıkıntı belirtisi görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

* İstihdam büyümesi güçlü oldu. Bu bana ekonomide hâlâ çok fazla enerji olduğunu gösteriyor ve daha kısıtlayıcı bir seviyede kalma konusunda beni rahatlatıyor çünkü bugün risk altında olduğumuzu düşünmüyorum. Daralan bir ortama düşüyoruz.

Bostic, Fed'deki bazı meslektaşlarına göre biraz daha şahin bir tutum sergiliyor, ancak yılın ilk üç ayında beklenenden yüksek enflasyon verileri, ABD'li merkez bankacılarının çoğunun benzer bir görüşe sahip olmasına neden oldu.