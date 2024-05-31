FED için kritik veri: ABD'de kişisel tüketim harcamaları Nisan'da beklentilerin altında yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, Nisan’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu dönemde piyasa beklentileri yüzde 0,3 artış olmasını bekliyordu. Ülkede kişisel gelirler Mart’ta yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Nisan'da yüzde 0,2 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.