FED KARARI SONRASI ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar? (2 Mayıs)

Fed'in faiz kararını açıklaması ve beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Banka, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Altın fiyatları, Fed'in hâlâ faiz indirimlerinden yana olduğuna işaret etmesinin ardından yükselirken yatırımcılar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,5 altında başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.407,92 lira

Çeyrek altın 3.936,96 lira

Yarım altın 7.873,91 lira

Cumhuriyet altını 15.700 lira

Gremse altın 40.144,00 liradan satılıyor.