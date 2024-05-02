FED KARARI SONRASI ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar? (2 Mayıs)
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi. Ons altın 2 bin 315 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı 2 bin 410 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Fed'in faiz kararını açıklaması ve beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Banka, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.
Altın fiyatları, Fed'in hâlâ faiz indirimlerinden yana olduğuna işaret etmesinin ardından yükselirken yatırımcılar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.
Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,5 altında başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
Gram altın 2.407,92 lira
Çeyrek altın 3.936,96 lira
Yarım altın 7.873,91 lira
Cumhuriyet altını 15.700 lira
Gremse altın 40.144,00 liradan satılıyor.