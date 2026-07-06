Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

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Fed faiz toplantısı için gün sayılıyor. Merkez bankaları, yatırımcılar, ekonomistler gelecek karara odaklanmış durumda... Özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

6 Temmuz 2026 günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 23.3'ü 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 76.7'si ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.