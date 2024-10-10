Fed tutanakları sonrası yön arayışı! Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda olumlu hava, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileriyle devam ederken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin ardından, piyasalar bu verilerin enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığı algısı güçlenirken, yüksek faiz oranlarının ekonomik yavaşlama ve resesyona yol açıp açmayacağı endişeleri ise sürüyor. Analistler, istihdam raporundaki olumlu sinyallerin risk iştahını desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları azaldı. Ülkede ağustos ayına ilişkin toptan eşya stokları ise beklentilerin altında, yüzde 0,1 oranında arttı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Eylül'de düzenlediği toplantının tutanaklarında, birçok yetkilinin politika faizinde 50 baz puanlık bir indirim yapılmasını desteklediği belirtildi.

Ancak bazı yetkililer, enflasyonun hala hedeflenen seviyenin üzerinde olmasına işaret ederek, faiz oranında daha kademeli bir indirim yapılması gerektiğini savundu. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar piyasalarda yakından izlenirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bankanın son dönemdeki faiz indirimlerine destek verdiğini ancak ekonomik görünümdeki belirsizliklerin hala yüksek olduğunu vurguladı.

ABD piyasaları ve sektörel hareketler

ABD borsaları, dün olumlu bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak günü tamamladı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta yeni rekorlar tazelerken, endeks vadeli işlemler de pozitif bir açılışa işaret etti.

Kurumsal tarafta ise teknoloji devi Alphabet'in hisseleri, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’a yönelik tekel iddiaları doğrultusunda şirketin bazı hizmetlerini satmaya zorlayabileceğine yönelik haberlerin ardından yüzde 1,59 düşüş kaydetti. Boeing’in hisseleri ise grevdeki işçilere yapılan yüzde 30 zam teklifinin geri çekilmesi sonrası yüzde 3,41 değer kaybetti.

Asya ve Avrupa piyasalarında durum

Asya piyasalarında ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Çin, sermaye piyasalarındaki likiditeyi artırmak için yeni adımlar atmaya hazırlanırken, Hong Kong borsası alıcılı seyirle öne çıktı. Japonya’da eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentileri aştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,1 değer kazandı.

Avrupa borsaları da pozitif bir seyir izledi. Almanya’nın ağustos ayı dış ticaret fazlası, 22,5 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,59 yükselerek günü tamamladı.

Yurt içi piyasalar ve beklentiler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan günü tamamladı. Dolar/TL kuru ise, yüzde 0,1 artışla 34,2540 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.