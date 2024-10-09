Google'da parçalanma tehdidi! Adalet Bakanlığı’nın hamlesi Alphabet’i vurdu: Hisselerde sert düşüş

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ı parçalamayı düşündüğüne dair haberlerin gündeme gelmesi, teknoloji devi Alphabet'in hisselerinde düşüşe neden oldu. Alphabet hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 1,37 değer kaybederek 162,13 dolara geriledi. Bu düşüş, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a yönelik olası müdahale planlarının yatırımcılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Ağustos ayında Google'ın antitröst yasalarını ihlal ettiğine ve çevrimiçi arama alanında yasadışı tekelini sürdürdüğüne karar vermesinin ardından, Google'ın faaliyetlerini parçalama ihtimaline yönelik tartışmalar yoğunlaştı. Bu kapsamda bakanlığın, mahkemeden Google’ın Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi gibi bazı önemli iş birimlerini elden çıkarmasını isteyebileceği ifade ediliyor.

Parçalanma ihtimali yatırımcıları endişelendirdi

Google’ın arama motorunun varsayılan olarak yeni cihazlarda önceden ayarlanması için donanım üreticilerine yaptığı ödemelerin sonlandırılması gibi öneriler de gündemde. Analistlere göre, bu tarz gelişmeler, Alphabet’in iş modelini derinden sarsabilir ve Google’ın sektördeki dominant konumunu zayıflatabilir. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratarak hisselerin değer kaybetmesine yol açtı.

Alphabet hisselerinde volatilite devam edebilir

Uzmanlar, Google’ın parçalanma riski ve antitröst baskılarının Alphabet hisselerinde volatilitenin devam etmesine neden olabileceğini öngörüyor. Özellikle bakanlığın Chrome tarayıcısı ve Android işletim sisteminin elden çıkarılmasını talep etmesi durumunda, Alphabet'in pazar değerinde daha büyük bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.