Fed'den bankaların stres testinde yeni dönem

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Fed'den yapılan açıklamada, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olmalarını ve şiddetli bir resesyon döneminde dahi hanehalklarına ve işletmelere kredi vermeye devam edebilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan stres testinin dayanıklılığının artırılması için Aralık 2024'te testte değişiklik yapılacağının duyurulduğu anımsatıldı.

Söz konusu değişikliklerin nihai hale getirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk nihai düzenlemeyle Fed Yönetim Kurulunun stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri hakkında her yıl kamuoyunun görüşlerini almasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Düzenlemeyle varsayımsal senaryoların hazırlanmasına yön veren çerçevenin de güncellendiği kaydedilen açıklamada, 2027 stres testinde kullanılacak modellerin belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, stres testi takviminde de çeşitli değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Büyük işlem portföylerine sahip bankalara uygulanan belirli piyasa bileşenlerine yönelik şoklardan oluşan küresel piyasa şoku bileşeninin de güncellendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bankaların artık her yıl iki küresel piyasa şoku bileşenine göre test edileceği bildirildi. Açıklamada, her banka için en yüksek zararı ortaya çıkaran şokun stres testi sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacağı belirtildi.

İkinci nihai düzenlemeyle, stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında, iki yılın her ikisinde de stres testine tabi tutulan kuruluşlar için son iki yıllık sonuçların ortalamasının alınmasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Fed'in açıklamasında, stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında bu ortalama yönteminin 2028'de uygulanmaya başlanacağı, böylece hesaplamalarda yalnızca kamuoyu görüşüne sunulan modellerin kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin bir bütün olarak sermaye gerekliliklerindeki yıldan yıla oynaklığı yaklaşık yüzde 50 azaltmasının ve toplam sermaye gereklilikleri üzerinde önemli bir etkisinin olmamasının beklendiği kaydedildi.