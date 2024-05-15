FED'den ticari gayrimenkul kredileri kararı: Son beş yılın en yüksek seviyesi

ABD Merkez Bankası (FED), ticari gayrimenkul ve tüketici kredilerindeki temerrütlerin arttığını açıkladı.

Temerrüt oranlarının son beş yılın en yüksek seviyesine çıktığını söyleyen FED Başkan Yardımcısı Barr, "Gecikme oranları, ofis alanı ile teminat altına alınanlar gibi belirli ticari gayrimenkul kredilerinin yanı sıra bir dizi tüketici kredisi sektöründe de yükseliyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde vereceği ifadenin açılış konuşmasında Barr, nüfusun kredi kartları ve araba kredilerindeki gecikmelerin arttığını belirtti.

Barr'ın konuşmasında ayrıca, ABD bankalarının kredilerdeki temerrütlerden beklenen kayıp seviyelerini halihazırda artırdığına ve ABD finans sisteminin yaklaşan kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğine, ancak yine de işletmelere ve hane halkına kredi verme konusundaki "hayati rolünü" yerine getirmeye devam etmesi gerektiğine işaret edildi.