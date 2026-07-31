Fed'in faiz artırımı savunan üyeler gerekçelerini açıkladı: Beklemek daha maliyetli olabilir

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta politika faizini sabit bırakma kararına karşı çıkan üç yetkiliden ikisi, neden faiz artışını savunduklarını kamuoyuyla paylaştı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ile Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yayımladıkları ayrı açıklamalarda, enflasyon risklerinin halen güçlü seyrettiğini ve mevcut ekonomik koşulların daha sıkı para politikasını desteklediğini belirtti.

"Beklemek daha maliyetli olabilir"

Hammack, enflasyonla mücadelede geç kalınmasının ileride daha sert faiz adımlarını zorunlu hale getirebileceğine dikkat çekerek, “Yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse, onu düşürmek o kadar zor ve maliyetli hale gelebilir” dedi.

Hammack ayrıca, enflasyonu yalnızca arz yönlü gelişmelerin değil, talep tarafındaki canlılığın da desteklediğini ifade etti.

Kashkari: Kademeli sıkılaşma tercih edilmeli

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riskine dikkat çekerek, “enflasyon ve istihdamın seyrine ilişkin daha fazla veri topladıkça para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmayı tercih edeceğini” belirtti.

Kashkari, Fed'in para politikası araçlarının geçmişte olduğu gibi arz kaynaklı enflasyonla mücadelede de etkili olabileceğini savunurken, ekonominin düşük işsizlik oranı sayesinde güçlü görünümünü koruduğunu dile getirdi.

Üç isim faiz artışını savunmuştu

Fed, bu hafta politika faizini 9'a 3 oyla yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Karara karşı oy kullanan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi. Aynı üç yetkili, nisan ayındaki toplantıda da faizlerin artırılması yönünde oy kullanmıştı.