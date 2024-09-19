FED'in faiz indirimi sonrasında New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından güne yükselişle başladı. FED, dün politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi. Bankadan yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi. Ekonomik görünümün belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

FED'in gelecek döneme ilişkin tahminleri de açıklanırken, projeksiyonlar, Banka'nın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

ABD'de cari işlemler açığı 266,8 milyar dolara yükseldi

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının azaldığını gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de cari işlemler açığı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artarak 266,8 milyar dolara yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekti

Piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 4'ün, Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.