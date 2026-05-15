Filipinler'de milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Tropikal iklimin hüküm sürdüğü Filipinler'de yılın en sıcak ayı yaşanırken, ülke genelinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı.

Filipinler Ulusal Şebeke Kurumu (NGCP), öğleden sonradan itibaren başkent Manila'nın bazı bölgelerinde ve ana ada Luzon'un genelinde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintilerinin uygulamaya konduğunu duyurdu.

NGCP ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, kesintilerin iletim hatlarını etkileyen "büyük şebeke arızaları" ve birkaç büyük elektrik santralinde eş zamanlı yürütülen bakım onarım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, şebeke sorunlarının ülkenin orta kesimlerindeki adalara da yayılmasının beklendiğini ve bu bölgelerde kesintilerin yedi saate kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Enerji Bakanı Garin'den kapsamlı soruşturma sözü

Enerji Bakanı Sharon Garin, yaşanan krizin ardından yazılı bir açıklama yaparak duruma müdahale etti. Garin, "Halkımız, bu büyüklükteki olayların tam ve şeffaf bir açıklamasını hak ediyor," ifadelerini kullandı.

Sürecin yakından takip edileceğini vurgulayan Bakan Garin, "Tüm operasyonel, teknik ve uyumluluk boyutlarının eksiksiz bir şekilde incelenmesini ve gerekli görülen yerlerde uygun yaptırımların uygulanmasını sağlayacağız" dedi. Ancak Bakan, elektrik arzının ne zaman normale döneceğine dair net bir tarih veya saat vermekten kaçındı.

Artan klima talebi ve dört günlük çalışma haftası

116 milyonluk Filipinler nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan ve ülke ekonomisinin kalbi konumundaki Luzon adası, kesintilerden en çok etkilenen bölge oldu. Kesintilerin yılın en sıcak ayına denk gelmesi ve klima kullanımına bağlı enerji talebinin zirve yaptığı bir dönemde yaşanması, halkın mağduriyetini artırıyor.

Elektrik şebekesindeki bu çöküşün, İran-ABD-İsrail savaşının başlamasından kısa bir süre sonra enerji tasarrufu amacıyla kamu kurumlarında uygulamaya konulan "haftada dört gün mesai" düzenlemesine rağmen gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor.