Financial Times Türkiye turizmini mercek altına aldı: Tatil bölgelerinde fiyatlar geriledi

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İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye ve Kıbrıs'taki tatil bölgelerinde turizm sezonunda yaşanan gelişmeleri gündemine taşıdı. Gazete, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı endişeler ve turistlerin rezervasyonlarını giderek daha fazla son dakikaya bırakmasının Türkiye'nin kıyı bölgelerindeki oteller üzerinde baskı oluşturduğunun altını çizdi.

FT'nin veri şirketi Lighthouse'a dayandırdığı verilere göre, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinde oteller turist çekmek ve boş odalarını doldurmak için fiyatları aşağı çekti.

Antalya ve Muğla'da fiyatlar geriledi

Antalya'da ağustos-ekim dönemi için ilan edilen konaklama fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 geriledi. Bodrum, Marmaris ve Dalaman gibi önemli tatil merkezlerinin bulunduğu Muğla'da ise düşüş yüzde 8'e ulaştı.

İstanbul'da ise tablo tam tersi. Kentte konaklama fiyatları aynı dönemde yıllık bazda yüzde 5 yükseldi. FT, bu tabloya dikkat çekerek fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının büyük ölçüde Türkiye'nin kıyı tatil bölgelerinde yoğunlaştığını aktardı.

Kıbrıs ve Mısır'da da indirim var

Financial Times'ın aktardığı verilere göre fiyat düşüşü Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kıbrıs'ta konaklama fiyatları yüzde 4, geçen yıl turizmde güçlü büyüme kaydeden Mısır'da ise yüzde 10 geriledi.

Yunan adaları ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan'daki sahil destinasyonlarında ise fiyatların yıllık bazda büyük ölçüde korunduğu veya yükseldiği belirtildi.

Savaş rezervasyon alışkanlıklarını değiştirdi

FT, Orta Doğu'daki savaşın turistlerin rezervasyon davranışlarını da etkilediğine dikkat çekti. Bazı tatilcilerin kararlarını erteleyerek rezervasyonlarını seyahat tarihlerine daha yakın dönemlerde yapmaya başladığı belirtildi.

Bu durumun havayolu şirketleri, tur operatörleri ve oteller açısından yılın en yoğun döneminde talep ve gelir öngörüsünü zorlaştırdığı kaydedildi.

Paket tur operatörü On The Beach, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bu yaz Türkiye'ye yönelik tatil talebinin azaldığını, bazı turistlerin bunun yerine İspanya gibi alternatif sahil destinasyonlarını tercih ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye talep yeniden toparlanmaya başladı

İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü Jet2'nun Üst Yöneticisi Steve Heapy ise savaşın yılın ilk döneminde Türkiye ve Kıbrıs'a yönelik rezervasyonları etkilediğini söyledi.

Heapy, turistlerin haritaya baktıklarında Türkiye ve Kıbrıs'ı çatışma bölgesine coğrafi olarak daha yakın görmelerinin rezervasyon kararlarında etkili olduğunu, ancak söz konusu tatil bölgelerinin İran'a 2 bin kilometreden daha uzakta bulunduğunu belirtti.

Son aylarda ise Doğu Akdeniz'e yönelik talebin yeniden toparlandığını kaydeden Heapy, bunda bölgede sunulan cazip tatil fırsatlarının da etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye rezervasyonları geçen yılın altında

Seyahat acentesi Not Just Travel'ın kurucu ortağı Steve Witt, ağustos ayında son dakika rezervasyonlarında yaşanan artış nedeniyle ek personel aldıklarını söyledi.

Özellikle seyahate iki haftadan daha az süre kala yapılan rezervasyonlarda olağan dışı bir yoğunluk yaşandığını belirten Witt, buna rağmen şirketin Türkiye'ye yönelik yaz rezervasyonlarının 2025'in yüzde 13 altında olduğunu aktardı.

Türkiye'ye gelen turist sayısı geriledi

Türkiye'yi yılın ilk altı ayında 25,8 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 geriledi.

Kıbrıs'ta ise yılın ilk yarısındaki turist sayısı yüzde 10'dan fazla düşerek 1,7 milyona indi.

Haberde, Türkiye'nin yabancı turistler açısından giderek daha pahalı bir destinasyon haline geldiğine de dikkat çekti.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle turistlerin euro ve dolar bazındaki maliyetlerinin yükseldiği belirtilirken, yemek dahil bazı harcamaların Yunanistan gibi rakip Avrupa destinasyonlarından daha yüksek seviyelere çıkabildiği ifade edildi.

Daralan kâr marjlarının özellikle küçük işletmelerin fiyat artışlarını sınırlamasını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Bodrum'daki butik otelci: Bir anlamda bizi öldürdüler

Bodrum'da ismini vermek istemeyen bir butik otelin finans yöneticisi ise büyük ve her şey dahil otellerin doluluklarını koruyabilmek için agresif fiyat indirimlerine yöneldiğini söyledi.

Otel yöneticisi, “Her şey dahil oteller bir hata yaptı ve sadece dolu kalmak için inanılmaz derecede düşük fiyatlar vermeye başladı. Bir anlamda bizi öldürdüler” ifadelerini kullandı.

Yetkili, İran'daki çatışmanın şubat ayında başlamasının ardından rezervasyonlarda belirgin bir düşüş yaşandığını ve bu durumun yalnızca kendi işletmeleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısındaki gerilemeye rağmen İstanbul Havalimanı ise temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow Havalimanı'ndaki yolcu sayısı aynı dönemde 7,86 milyon olarak kaydedildi.