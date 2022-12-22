Finans ekosistemi, İstanbul Fintech Week’te buluşuyor

Finansal teknoloji geliştiren tüm kurumları ve girişimleri bir araya getiren Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR)’nin ana destekçisi olduğu, 2019 yılından bu yana KOOP tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve en büyük global finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week’in bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek. 8-9 Şubat 2023 tarihlerinde Fişekhane’de gerçekleşecek zirveye global ve ulusal markalardan birçok yönetici konuşmacı olarak katılım sağlayacak. 2 gün sürecek olan Istanbul Fintech Week’te katılımcıları 50’nin üzerinde oturum bekliyor. Etkinlikte panellerin yanı sıra Türkiye’den ve birçok farklı ülkeden startup sunumları ile bu ülkelerin fintech otoriteleri tarafından kendi pazarlarının anlatıldığı oturumlar yer alacak. C-Suite salonunda ise üst düzeyin katılımı ile gerçekleşecek kapalı oturumlarda finansal sektördeki kritik alanların geleceği keynote konuşmacılar eşliğinde tartışılacak.

İki büyük zirve

Istanbul Fintech Week’te “Blockchain Fest” ve “Digital Finance Summit” olmak üzere iki ayrı zirve olacak. Etkinliğin ilk günü olan 8 Şubat’ta Blockchain Fest, ikinci günü olan 9 Şubat’ta ise Digital Finance Summit oturumları gerçekleşecek. Fişekhane, 8 Şubat’ta Blockchain Fest zirvesinde merkeziyetsizlik kavramı, merkezi borsaların yapısal dönüşümü, Web 3’ün ve metaverse’ün ele alındığı konuşma ve panellere ev sahipliği yapacak. 9 Şubat’taki Digital Finance Summit’te ise uzman konuklar finansal ürünlerin tüm hizmetlerin içinde sunulabilen ürünlere dönüşümünü, ödemeler 2.0’ı, sigortacılıkta yapay zekayı, “sadece dijital” bankacılığı ve daha birçok konuyu masaya yatıracak. İkinci günde Insurtech başlığı 5 ayrı panelde ele alınacak.

“Dijital Finansın Öncüleri” Ödülleri

Öte yandan, KPMG ve FINTR iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Dijital Finansın Öncüleri” programının ödül töreni de İstanbul Fintech Week’te yapılacak. Törende finans teknolojileri alanında yenilikçi projeler geliştiren bankalara ve globalleşmeye en açık girişimlere 5 kategoride verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Çok değerli markalar İstanbul Fintech Week’te

Finans ekosisteminin bir araya geleceği İstanbul Fintech Week’te isim sponsoru global kripto para borsası OKX olurken, Odeabank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi FRWRD ise Premium sponsorlar olarak yer alıyor. Mastercard da etkinliğin Co-Sponsorları arasında.