Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını açıkladı.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08:00'de toplanacaktır."