'Finansal Trading’e yeni başlayanlar nelere dikkat etmeli?

Finansal piyasalara olan ilgi her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak yatırımcı sayısında kayda değer yükseliş yaşanıyor. Bu noktada yatırımcıların sağlıklı işlem yapabilmeleri adına özellikle finansal okuryazarlığa duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Binomo, finansal tranding’e yeni başlayanlar için hazırladığı altı maddelik listeyle dikkat edilmesi gereken temel unsurları paylaştı.

Araştırma yapın

Yatırım yaparken tercih edeceğiniz enstrümanın seçiminde yapılması gerekenlerin başında araştırma geliyor. Araştırmanın ise genelden özele gidecek şekilde kapsamlı olması gerekiyor. Bu süreçte hem küresel ekonomik görünüm hem içinde bulunduğunuz piyasanın durumu hem de trade etmeyi düşündüğünüz ürünün detayları gibi birçok alanda çalışma yürütmek süreci daha verimli hale getirebiliyor. Aksi takdirde özellikle duyum üzerine gerçekleştirilen yatırımlar yatırımcılarını oldukça üzebiliyor.

İmkânlarınız ölçüsünde yatırım yapın

Yatırımcıların yatırım sürecinde bütçelerini doğru ayarlamaları gerekiyor. Özellikle çok fazla yatırım deneyimi ve bilgisi olmayan yatırımcıların ilk etapta bütçe dengelerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda yatırım olarak değerlendirilen varlıkların hem risk hem de kullanım oranlarının çok fazla yükselmemesi gerekiyor. Ayrıca yatırımcıların kendi birikimlerine ek olarak gerçekleştirdiği kredili işlemler de riski oldukça artırıyor.

Web seminerleri gibi ücretsiz kaynaklardan yararlanın

Son dönemde Türkiye’de, yatırımcı sayısı artış gösteriyor. Ancak yatırımcı sayısının yükselmesi kadar gelen yatırımcının kalıcı olması da büyük önem arz ediyor. Bunun içinse özellikle deneyimini ve bilgisini artırmak isteyenler kamuya açık kaynaklardan yararlanabiliyor. Bu kapsamda Binomo da Türk yatırımcılar için yeni bir proje başlattı. Platform, Binomocast isimli podcast serisiyle ücretsiz bir kaynak sunuyor. Binomocast finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyen yatırımcılar için tüm podcast platformlarında yer alıyor.

Doğru ticaret platformunu bulun

Yatırımcıların gerçekleştirecekleri finansal işlemlerde platform tercihi önem arz ediyor. Nihayetinde trader’lar varlıklarını bu platformlar üzerinde tutuyorlar. Dolayısıyla ilk etapta dikkat edilmesi gereken unsurların başında güvenlik ve işlem hacmi geliyor. Öte yandan yine sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğiyle işlemlerin gerçekleştirilme hızı platformları rakiplerinin bir adım önüne taşıyor. Binomo hem güvenli yapısı hem geniş ürün ve hizmet yelpazesi hem de kullanıcılarına sunduğu eşsiz hız deneyimiyle bir finansal trading platformunun sağlaması gereken tüm gereksinimleri karşılıyor.

Ticaret tarzınızı bilin: pozisyon ticareti, hızlı ticaret, günlük ticaret, kafa derisi ticareti

Finansal yatırım stratejisi hiçbir zaman tek bir doğrudan oluşmuyor. Yatırımcılar, bulundukları şartlara ve risk anlayışlarına göre yatırım stratejisini oluşturuyor. Trading’in temel etmenlerinin başında ise vade geliyor. Kimi yatırımcı yatırımlarını uzun vadeli olarak planlarken kimiyse kısa vadeli al-satlar ile birikimlerini değerlendiriyor. Bu noktada, doğru kurguyu seçmek yatırımcılar için hayati önem taşıyor. Örneğin gün içerisinde, piyasaların açık olduğu saatlerde yoğun olan ve çok takip edemeyen yatırımcıların kısa vadeli bir yatırım stratejisi izlemesi piyasadaki hareketlere hızlı reaksiyon gösterememesine ve dolaylı olarak da zarar ihtimaline yol açıyor. Diğer yandan piyasaları yakından takip eden profesyonel yatırımcılar da anlık al-satlarla yüksek kazanç elde edebiliyor. Finansal trading platformu Binomo kullanıcılarına tüm stratejilerde ve vadelerde yatırım yapma imkânı sunuyor.

Ünlü tüccarların işlemlerini ve tavsiyelerini kopyalamak yerine doğrulayın

Finansal piyasalara olan talep arttıkça sosyal medyada ün kazanmış trader’lara duyulan ilgi de paralel olarak artış gösteriyor. Özellikle yeni yatırımcılar yatırım kararlarını doğrudan bu trader’ların paylaşımlarına göre şekillendirebiliyor. Ancak bu durum çok fazla sürdürülebilir bir yöntem değil. Yatırımcıların, bilgi ve deneyim kazanarak karşılarına çıkan paylaşımları doğrudan uygulamaktan ziyade, çeşitli verilerle bu paylaşımları doğrulayabilmesi gerekiyor.



Sonuç olarak, piyasalarda işlem yapmaya yeni başlayan kullanıcıların alandaki temel bilgileri öğrenmesi büyük önem taşıyor. Temel bilgiler, yatırımcıların hem verileri sağlıklı bir biçimde okuyabilmesi hem de daha iyi tercihler yapabilmesi adına önemli katkılar sağlıyor. Bu sebeple işlem yapmak isteyenler açık kaynaklardaki veriler aracılığıyla kendilerini geliştirerek güvenilir bir platform tercih etmeleri gerekiyor. Söz konusu platform aracılığıyla da bütçeniz doğrultusunda geliştirdiğiniz farklı stratejileri uygulamaya geçirebilirsiniz.