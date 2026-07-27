Fındıkta hasat ne zaman? Fındıkta hasat tarihi açıklandı mı?

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadına sayılı günler kala bahçelerde son hazırlıklar tamamlanırken, erken hasat konusunda kritik bir uyarı geldi. Olgunlaşmadan toplanan fındığın hem kalite hem de verim kaybına yol açabileceği belirtilerek, resmi hasat tarihlerinin beklenmesi istendi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin bir yıl boyunca emek verdiği ürünü birkaç gün erken toplamasının ciddi gelir kaybına neden olabileceğini söyledi.

Fındıkta hasat ne zaman?

Soydan, "İlgili komisyon tarafından bahçelerde inceleme yapılarak toplama tarihleri belirlenecek ve önümüzdeki günlerde açıklanacak. Erken toplanan fındıklarda randıman ve kilo kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle üreticilerimizin acele etmeden hasatlarını yapması gerekiyor" dedi.

"İşçiliği de kolaylaştırıyor"

Fındığın zamanında hasat edilmesinin sadece kalite açısından değil, işçilik bakımından da üreticiye avantaj sağladığını dile getiren Soydan, olgunlaşan ürünün doğal olarak yere döküldüğünü ve toplama işleminin daha kolay hale geldiğini ifade ederek, "Zamanında toplanan fındık yere döküleceği için işçilik olarak daha kolay olacak ve daha az yevmiye gidecek. Erken hasat ise hem ürün kaybına hem de daha fazla işçilik maliyetine neden olabiliyor" diye konuştu.

Fındıkta hasat tarihi üç bölge için ayrı açıklanacak

Fındığın olgunlaşma sürecinin bahçenin bulunduğu rakım, güneş alma durumu ve vadi yapısına göre farklılık gösterdiğini ifade eden Soydan, bu nedenle hasat tarihlerinin sahil, orta ve yüksek kesimler için ayrı ayrı belirlendiğini kaydetti.

Üreticilerin açıklanacak resmi hasat tarihlerini takip etmeleri gerektiğini belirten Soydan, "Üreticilerimiz bu tarihlere ya da fındığın olgunlaşma durumuna göre hasatlarını yapsınlar. Bir yıl boyunca ciddi maliyetlerimiz oldu. En azından bu maliyetleri karşılayabilmek ve ürün kaybı yaşamamak için erken hasattan kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.