Fındıkta 9 bin tonluk kayıp riski! Kahverengi kokarca üretimi vurdu

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Giresun'da fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca, bu yıl da gündemde. Fındık sanayicisi Mustafa Demirci, kahverengi kokarcanın fındıkta randımanı düşürdüğünü belirterek ciddi üretim kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

91 bin tonluk rekoltede büyük kayıp riski

Demirci'nin hesabına göre Giresun'da 91 bin tonluk kabuklu fındık rekoltesinden yüzde 54 randımanla 49 bin ton iç fındık elde edilmesi bekleniyordu. Ancak randımanın yüzde 45'e gerilemesi halinde bu miktarın 40 bin tona düşebileceğini belirten Demirci, kaybın 9 bin tona yaklaşabileceğini söyledi.

Üreticiden ihracatçıya herkesi etkileyecek

Kahverengi kokarcanın hem ürün miktarını hem de kalitesini olumsuz etkilediğini savunan Demirci, yaşanan kaybın çiftçinin gelirinden sanayiciye ve ihracatçıya kadar tüm sektöre yansıyacağını ifade etti.

Her köye mücadele ekibi önerisi

Zararlıyla mücadelede yalnızca ilaç dağıtılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Demirci, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu. Köylerde geçici personel görevlendirilmesini, üreticilere ilaçların doğru kullanımı konusunda destek verilmesini ve muhtarların da sürece dahil edilmesini istedi.

Demirci, mücadelenin başarısının ilaçlama yapılan nokta sayısıyla değil, sahada elde edilen sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.