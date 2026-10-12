Fındıkta 9 bin tonluk kayıp riski! Kahverengi kokarca üretimi vurdu
Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Giresun'da kahverengi kokarca zararlısının yol açtığı kayıp endişe yaratıyor. Fındık sanayicisi Mustafa Demirci, randımandaki düşüş nedeniyle 9 bin ton iç fındığın kaybedilebileceğini, üretici kadar ihracatçının da etkileneceğini söyledi.
Giresun'da fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca, bu yıl da gündemde. Fındık sanayicisi Mustafa Demirci, kahverengi kokarcanın fındıkta randımanı düşürdüğünü belirterek ciddi üretim kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.
91 bin tonluk rekoltede büyük kayıp riski
Demirci'nin hesabına göre Giresun'da 91 bin tonluk kabuklu fındık rekoltesinden yüzde 54 randımanla 49 bin ton iç fındık elde edilmesi bekleniyordu. Ancak randımanın yüzde 45'e gerilemesi halinde bu miktarın 40 bin tona düşebileceğini belirten Demirci, kaybın 9 bin tona yaklaşabileceğini söyledi.
Üreticiden ihracatçıya herkesi etkileyecek
Kahverengi kokarcanın hem ürün miktarını hem de kalitesini olumsuz etkilediğini savunan Demirci, yaşanan kaybın çiftçinin gelirinden sanayiciye ve ihracatçıya kadar tüm sektöre yansıyacağını ifade etti.
Her köye mücadele ekibi önerisi
Zararlıyla mücadelede yalnızca ilaç dağıtılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Demirci, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu. Köylerde geçici personel görevlendirilmesini, üreticilere ilaçların doğru kullanımı konusunda destek verilmesini ve muhtarların da sürece dahil edilmesini istedi.
Demirci, mücadelenin başarısının ilaçlama yapılan nokta sayısıyla değil, sahada elde edilen sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.