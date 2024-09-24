Fitch, altı Türk bankasının DPR programının notunu yükseltti, birini teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Akbank tarafından kurulan ARTS Ltd'nin (ARTS) notu 'BBB-'den 'BBB'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".

QNB Finansbank'a bağlı Bosphorus Financial Services Limited (Bosphorus), 'BB+' seviyesinden 'BBB-' seviyesine yükseltildi; Görünüm "durağan".

Denizbank tarafından kurulan DFS Funding Corp.'un (DFS) notu 'BB'den 'BB+'ya yükseltildi; Görünüm "durağan".

Türkiye Garanti Bankası tarafından kurulan Garanti Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları Finansman Şirketi (Garanti DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".

Vakıfbank tarafından kurulan VB DPR Finans Şirketi (VB DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".

Yapı Kredi tarafından oluşturulan Yapı Kredi Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları Finansman Şirketi Ltd (Yapı Kredi DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".

Fitch ayrıca, Ziraat Bankası tarafından kurulan Ziraat DPR Finance Company'nin (Ziraat DPR) kredi notunu 'BBB-', görünümünü "durağan olarak teyit etti.