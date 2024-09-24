Fitch, altı Türk bankasının DPR programının notunu yükseltti, birini teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, altı Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakları (DPR) programının notunu yükseltti, birini teyit etti.
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Akbank tarafından kurulan ARTS Ltd'nin (ARTS) notu 'BBB-'den 'BBB'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".
QNB Finansbank'a bağlı Bosphorus Financial Services Limited (Bosphorus), 'BB+' seviyesinden 'BBB-' seviyesine yükseltildi; Görünüm "durağan".
Denizbank tarafından kurulan DFS Funding Corp.'un (DFS) notu 'BB'den 'BB+'ya yükseltildi; Görünüm "durağan".
Türkiye Garanti Bankası tarafından kurulan Garanti Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları Finansman Şirketi (Garanti DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".
Vakıfbank tarafından kurulan VB DPR Finans Şirketi (VB DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".
Yapı Kredi tarafından oluşturulan Yapı Kredi Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları Finansman Şirketi Ltd (Yapı Kredi DPR), 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi; Görünüm "durağan".
Fitch ayrıca, Ziraat Bankası tarafından kurulan Ziraat DPR Finance Company'nin (Ziraat DPR) kredi notunu 'BBB-', görünümünü "durağan olarak teyit etti.