Fitch, İtalya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Fitch, Fransa'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB" olarak teyit ederken, kredi notunun görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çekti.

Fitch, "pozitif" görünümün son zamanlardaki daha güçlü mali performansın ve Avrupa Birliği (AB) mali kurallarına bağlılığın, İtalya'nın istisnai derecede yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan orta vadeli mali ve finansman risklerinde potansiyel bir azalmaya işaret ettiğini yansıttığını belirtti. Bunun, daha güçlü potansiyel büyüme ve daha istikrarlı bir siyasi bağlamın işaretleri ile desteklendiğine dikkat çekti.

Fitch, mali açığın Nisan incelemesindeki yüzde 4,7'den ve hükümetin yüzde 4,3'lük ilk tahmininden daha aşağıda, GSYH'nin yüzde 3,7'si oranında olacağını öngördü. Mali açığın 2025'te GSYH'nın yüzde 3,2'sine ve 2026'da yüzde 2,7'sine düşmesi bekleniyor.

Kurum, İtalyan ekonomisinin 2023'teki yüzde 0,7'lik büyümenin ardından 2024'te yüzde 0,7 ve 2025'te yüzde 1,1 oranında büyümesini öngörüyor.