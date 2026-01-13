Fitch Ratings'ten Bitcoin yatırımcısına 'yüksek risk' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin taşıdığı risk düzeyinin, spekülatif seviyedeki kredi profilleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Fitch, bu tür ürünlerde görülen yüksek fiyat oynaklığı ve yapısal riskler nedeniyle, son derece temkinli teminat yapıları ile güçlü borç azaltma mekanizmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Yüksek oynaklık uyarısı

Fitch'e göre Bitcoin teminatlı işlemlerde en büyük risk unsurları, piyasa değerindeki sert dalgalanmalar, işlem yapısının karmaşıklığı ve karşı taraf risklerinden oluşurken, muhafazakar teminat oranları ile borcun hızla geri çağrılmasını veya teminatın hızla tasfiye edilmesini sağlayan mekanizmalar da risk yönetiminin vazgeçilmez unsurları olarak görülüyor.

Kripto iflasları

Raporda, 2022-2023 döneminde yaşanan kripto kredi kuruluşu iflaslarının, yetersiz teminatlandırmanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini açık biçimde ortaya koyduğu ifade edildi. Fitch, bu dönemin sektördeki yapısal zayıflıkları net şekilde gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin çoğu, Bitcoin'in teminat olarak tutulduğu özel amaçlı şirketler (SPV) üzerinden yapılandırılırken bu işlemler, teminat havuzuna dayalı borç ihracı yoluyla marj kredisine benzer bir yapı sunuyor. Önceden belirlenmiş teminat seviyelerine ulaşıldığında otomatik tasfiye mekanizmaları devreye girse de bu süreçlerde tanınan düzeltme sürelerinin genellikle oldukça kısa olduğuna dikkat çekildi.

Temel risk değişmedi

Fitch, tüm bu unsurların ötesinde Bitcoin fiyatındaki yüksek oynaklığın, Bitcoin teminatlı menkul kıymetler için temel risk faktörü olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Kuruluşa göre, fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınmadıkça bu ürünlerin kredi riskinin düşmesi zor görünüyor.