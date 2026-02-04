Fitch: Türk bankalarının notu ülke notuna duyarlı

Fitch Ratings, Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların kredi notlarının ülke notundaki gelişmelere paralel hareket ettiğini vurguladı.

Kuruluş, 28 Ocak’ta Türkiye’nin BB- seviyesindeki ülke notuna paralel olarak, ülke notu seviyesinde değerlendirilen 22 Türk bankasının Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notu görünümünü durağandan pozitife revize ettiğini hatırlattı.

Fitch ayrıca, faaliyet ortamı notu görünümünün Ocak 2026 itibarıyla pozitife çevrilmesiyle birlikte dört özel bankanın notlarının, kendi finansal güçlerini yansıtan mali kapasite değerlendirmelerine dayalı olarak belirlendiğini kaydetti. Türkiye Garanti Bankası’nın kredi notunun ise Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’dan gelebilecek olası hissedar desteğiyle desteklendiği ifade edildi.

Not artışı için faaliyet ortamı ve finansal yapı belirleyici olacak

Kuruluş, Türkiye’nin bankacılık faaliyet ortamı notunun mevcut bb- seviyesinin üzerine yükselmesi ve bankaların güçlü sermaye yapısı ile döviz likiditesi tamponlarını koruması halinde kredi notlarında yukarı yönlü revizyonların gündeme gelebileceğini belirtti.

Aynı koşullar altında, ülke notu seviyesinde değerlendirilen Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi kamu ve kalkınma bankalarının mali kapasite güç notlarında da artış olabileceği ifade edildi.