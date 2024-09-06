Fitch'ten Türkiye'ye yeni not artırımı gelir mi? İşte son tahminler...
Dünyanın en saygın kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch'in bugün Türkiye açıklaması yapması bekleniyor. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırıp artırmayacağı ise merak konusu. Genel beklenti Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi. 15 ekonomistin katıldığı bir ankette 11 ekonomist Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu BB-'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi not ve görünümüne dair bu akşam değerlendirme yapması bekleniyor.
Fitch'in Türkiye'nin notunda artırıma gitmesi bekleniyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu en son mart ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.
Fitch, S&P ve Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında yer alıyor.
Ekonomistler ne bekliyor?
Foreks Haber'in 15 ekonomist ile düzenlediği anket sonucuna göre, ekonomistlerin 11'i Fitch'in Türkiye'nin notunu "BB-"ye yükselteceği tahmininde bulunurken, bir kademe not artırımı bekleyen ekonomistlerden 8'i görünümün korunacağını, 3'ü "durağan"a revize edileceğini öngördü.