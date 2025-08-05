Fiyatı 60 kat artan var! Kritik minerallerdeki 'Çin bağımlılığı' Batılı savunma şirketlerinin başına bela oldu

Çin’in sıkı ihracat kontrollerine takılan Batılı savunma şirketleri, kurşundan savaş jetlerine, mikroelektronikten füze sistemlerine kadar birçok ürün için gerekli olan nadir toprak elementlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Neredeyse tamamı Çin'den alınıyor

Dünyadaki nadir toprak elementleri tedarikinin yaklaşık yüzde 90’ını sağlayan Çin, ABD ile karşılıklı gümrük vergileri ile ticaret savaşlarının gündeme geldiği son dönemde savunma sanayisinde kullanılabilecek minerallerin ihracatına sınırlamalar getirmişti.

Stoklarda derin bir kriz var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise savunma şirketlerine 2027 itibarıyla Çin kaynaklı nadir toprak mıknatıslarını satın almamalarını söyledi. Ancak sektörde faaliyet gösteren birçok şirket, gerekli stoklara sahip değil ve temin etmekte de zorlanıyor. Bazı firmalar sadece birkaç aylık hammaddeye sahipken, bazıları ise bir yıllık ihtiyacını bile karşılayamıyor.

Drone üreticilerinin teslimatları gecikti

En büyük darbeyi, çoğunluğu küçük ölçekli olan drone üreticileri aldı. ABD ordusuna çalışan bir drone parçası üreticisi, kritik malzeme eksikliği nedeniyle teslimatlarını iki ay geciktirmek zorunda kaldı.

Ederinin 60 katına satılıyor

Bazı malzemelerin maliyeti en az beş kat artarken Wall Street Journal’ın aktardığına göre ABD'li bir şirket, jet motorlarında kullanılan samaryum elementini ortalama fiyatın 60 katına temin etmek zorunda kaldı.

Alternatif arayışında seçenekler çok sınırlı

Kritik mineraller, mikroelektronik, drone motorları, gece görüş sistemleri, füze hedefleme teknolojileri ve savunma uyduları gibi birçok askeri sistemde kilit öneme sahip.

Alternatif kaynaklar aransa da, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve tedarik zincirindeki sınırlı seçenekler bu arayışı zorlaştırıyor.